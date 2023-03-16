啦啦隊女神峮峮開春無預警宣布「新夥伴」真面目，接下全新手遊代言，她在廣告中帶3個夥伴亮相，被問到會把自己定位為哪種類型的「夥伴」？峮峮表示：「我應該是屬於輔助型啦啦隊員的類型，幫人應援、補血、回復精神的那種角色，因為平常的工作就是在球場上幫中信兄弟加油，一起帶動球迷歡樂氣氛！所以現實生活中如果有機會，我也希望能幫夥伴朋友們時時刻刻應援打氣！」

而在廣告中特別公開「攜伴」重現「炸裂舞」，事實上這支原本是為職棒兄弟象球員陳子豪應援的「炸裂舞」因為旋律洗腦配合好記舞步，加上峮峮獨有的魅力，還因此被網友稱為「應援神曲」紅到進軍日本，讓她2度登上日雜《週刊YOUNG JUMP》封面，更受封「台灣第一啦啦隊美少女」盛譽！值得一提的是，峮峮先前為中國信託慈善基金會做愛心義賣活動，光是一件球衣的義賣價格就喊到13萬6千元，讓峮峮開心地說：「很開心這支舞能間接幫助到人，能做這麼有意義的事情，覺得很有意義！」

最近因為擔任WBC世界棒球經典賽的「經典女孩」為中華隊應援的峮峮人氣再度水漲船高，儘管台灣隊最後無緣晉級，卻讓台灣再度讓世界看見，除了球員的拚勁令人難忘以外，經典女孩啦啦隊到球迷們一起呼喊的「台式應援」又再次登上國際版面，她被問到有無收到什麼極度熱情的網友示愛留言？她笑說：「其實粉絲們才是我的『最佳應援』！他們會追蹤我的行程然後到活動現場幫我拍照打氣互動，感覺就像是這款遊戲中我所召喚出的夥伴們！很感謝他們隨時都在！」