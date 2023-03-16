一度重挫4.15%的銀行類股，在近5日累計共狂瀉17%，今年迄今也大跌5%。其中，日本最大金融業者三菱日聯金融大跌2.77%，三井住友信託暴跌6.27%，日本郵政銀行也大跌3.65%。

分析師認為，今年初以來，外資積極買進日本價值型的股票，像是銀行以及保險公司就是其中之一。主因是，這些金融股的股價淨值比不高，持有後可享有高配息。不過，最近歐美陸續有銀行業者出狀況，故日本股票才被迫拋售。

股市專家指出，日本銀行類股跌這麼多，可能是股價一直走高，市場獲利了結所致，畢竟日本的金融界結構與歐美不太一樣。至於過去兩個多月以來，日經再次跌破27,000點，且過去5天一共大跌至少7%。

經濟數據方面，除日本元月核心機械訂單單月成長大增外，受到全球景氣欠佳，進口成長腳步放慢，但出口仍有韌性下，2月貿易逆差繼元月創紀錄地寫下鉅額赤字後，也大幅度在縮小。