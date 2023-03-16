穩得今天下午舉行法說會，穩得為EMC(電磁相容)服務廠，業務涵蓋「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容(EMC)及線路保護元件銷售」，以及「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，終端應用聚焦網路通訊/資料中心、安全監控/智慧城市、工業電腦及車用電子四大領域。

就四大領域來看，由於車用電子在車聯網、電動車與自動駕駛發展帶動下，預估到2025年市場規模將可達到3600億美元，而自動駕駛車市場產值估達420億美元，2050年全自動駕駛車輛更可創造乘客經濟規模達7兆美元，成為穩得近幾年佈局的重心，車用電子亦是穩得實業今年營運的亮點。

高治宏表示，公司車用電子聚焦在汽車ADAS等週邊相關產品，包括車載鏡頭等，公司除已設置車用模擬測試場地CISPER25/ISO7637，由於穩得在車用電子部分擁有完整過電流&過電壓保護產品，可以滿足各種應用需求，且擁有完整的實驗室＆檢測設備，可提供客戶豐沛檢測量能，加上豐富的EMC經驗，熟悉各項測試法規協助客戶解決問題，包括大陸比亞迪等電動車大廠均是公司的客戶，去年下半年有不少新產品進入試產，可望於今年下半年開始貢獻業績，帶動公司營收展現強勁成長力道。

值得一提的是，穩得佈局鐵道規範過電壓元件導入日本新幹線陀螺，對搶攻日本市場增添助力。

此外，穩得今年於安規認證亦擴充電動腳踏車相關測試設備，力拼提高安規及EMC認證服務的市佔率為未來數年重要的經營策略目標。

穩得預估，今年車用產品佔營收比重可望由去年的15%拉升至23%到25%，營收可望上看5億元到6億元。

在安控及IPC部分，穩得客戶訂單也非常穩定，預估兩大領域今年均可維持年成長10%。

穩得2022年合併營收為19.23億元，年增1.52%，再創歷年新高，稅後盈餘為1.93億元，年增2.53%，每股盈餘為8.09元，連續兩年每股盈餘繳出8元以上成績，公司董事會決議每股配發5.6元，包括現金股息5.1元及股票股利0.5元，配發率7成。

受到農曆年長假影響，穩得今年前2月合併營收為2.74億元，年減12.16%，高治宏表示，今年第1季預估與去年同期下滑約5%，不過雖然今年消費電子產品可能衰退20%，下半年在車用等產品出貨放量下，營收可望明顯成長，預估今年營收可望較去年成長10%，毛利率亦可望再拉升。

除聚焦四大領域，穩得規劃建置土城實驗室整合基地，預計2025年完工，公司也計畫於高雄設立辦事處，在地深耕機電、車用相關客戶；此外，穩得亦積極推展EMI屏蔽+高效能散熱機構解決方案，希望能提供客戶更完整的服務。