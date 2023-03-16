玉里鎮安通溪邊溫泉池，抽不到水，有當地民眾在溪床以石頭砌成簡易泡湯池泡湯。（民眾提供）

玉里鎮安通溪邊有3座溫泉池，長年免費提供民眾泡湯，但馬達壞掉，抽不到水，池子乾枯。（民眾提供）

花蓮玉里鎮安通野溪邊，有早年由當地鎮公所方便民眾使用協助搭建的簡易泡湯池，最近因馬達損壞，泡湯池沒水，有人寫信到縣長信箱，罵鎮公所無作為，玉里鎮長龔文俊喊冤，因野溪有很多在傳統領域，未來將委請當地協會管理，酌收清潔費。

瑞穗溫泉和玉里安通溫泉，是花蓮兩大溫泉區，當地有許多溫泉旅館，也有民眾來到安通野溪邊免費體驗泡湯，入冬後，縣府舉辦太平洋溫泉季活動行銷，打響知名度。

安通野溪邊的溫泉露頭旁，有早年公所協助與當地熱心民眾，在溪床上搭起3個簡易泡湯池，每天有當地民眾泡湯，但近期溫泉池抽水馬達壞掉，抽不到水，熱心人士修復後又壞掉，免費泡湯池無水可用，附近民眾只好自力救濟，在安通溪邊的溫泉露頭旁的溪床上，以石頭砌出簡易泡湯池，並到縣長信箱留言批評鎮公所無作為。

龔文俊喊冤，他說免費泡湯池大約建於24年前，因當年溫泉池設置時沒有溫泉法規，未申請溫泉開發許可、水權等，泡湯池也佔用河川行水區及防汛道路，要完全合法只能拆掉重建。

他說，這次是因為去年918台東強震，水脈下降，馬達抽不到水導致「空轉」損壞，已先找維修人員修復更換馬達，但還是要設法合法與管理辦法。

龔文俊說，安通溪位置有很多土地位於原住民傳統領域，考量未來申請水權、土地撥用等需求，經與在地族人開會，同意將由安通部落組織管理委員會維護管理，公所協助部落向相關單位爭取溫泉計畫，未來希望連結部落文化、農產品，帶動部落經濟。

安通社區協會理事長張健治說，野溪溫泉不只遊客會來，當地部落長輩也會在清晨4、5時去泡湯，部落族人同意成立管理委員會方式管理，為支付人員清潔環境成本，會規畫收費。

未來野溪旁泡湯池將採收費，劉姓泡湯客頗不認同，野溪屬於公共的不該收費，傾向由公部門管理，免費提供民眾使用；來自彰化的周姓遊客則可接受收費，但需要提供管理，例如消毒環境清潔等。