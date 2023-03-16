今（16日）宜蘭縣警察局邀請天王級藝人鐵齒（左2）及馬沙（右2），與局長林武宏（中）開設網路直播節目「阿宏ㄟ心聲」。（吳佩蓉攝）

今（16日）宜蘭縣警察局邀請天王級藝人鐵齒及馬沙，與局長林武宏開設網路直播節目「阿宏ㄟ心聲」。（吳佩蓉攝）

為展現打擊詐欺犯罪決心，宜蘭縣警察局去年成立「打詐宜蘭隊」，以響應內政部擬定的堵詐、阻詐、識詐、懲詐4大面向；今（16日）宜警邀請天王級藝人鐵齒及馬沙，與局長林武宏開設網路直播節目「阿宏ㄟ心聲」，藉由說笑方式分享假交友投資詐騙，讓防詐觀念深植宜蘭人的內心。

宜警日前率全國之先推出由「打詐宜蘭隊」隊長、縣長林姿妙擔任「妙妙姊」，以溫情呼喊透過清潔隊資源回收車穿梭大街小巷進行防詐宣導外，近日也由林武宏擔任「跳跳宏」錄製阿宏A苦勸防詐小短片，藉由多樣化的宣導方式，讓民眾接收更多防詐訊息。

防詐騙是當前警政署的工作重點，宜警持續發想更多創新宣導方式，以分齡、分眾為原則，把防詐訊息鋪天蓋地出現在民眾身邊；並呼籲大眾，詐騙集團常利用民眾貪心、投機及好奇心進行詐騙，誘使民眾受騙；如民眾接獲可疑電話或訊息，可撥打110、165電話諮詢，以免受騙，確保自身財產安全。