前新北市議員王建章與其妻子2006年至2018年間涉嫌用3名親友名義充當人頭，詐領約96萬餘元的公費助理費，檢調2021年間發動搜索，新北地檢署今依貪汙罪利用職務上詐取財物、使公務員登載不實文書起訴2人。

王建章出身烏來，曾經擔任多所國小教師，並在2006年從政參選台北縣第16屆議員、新北市第1及第2屆議員。新北地檢署黑金組檢察官周懿君2021年10月間指揮法務部調查局北部地區機動工作站兵分2路，搜索王建章戶籍地和住所，並帶回王建章等3名被告、11名證人，王建章夫婦後續也遭羈押禁見，目前已交保。

檢調發現，王建章2006年至2018年擔任議員時，其妻則擔任議員辦公室主任，2人明知議員公費助理補助費是由議會編列預算支付，並非薪資之一，但卻利用3名親友作為人頭帳戶，向議員申報公費，詐領助理費、春節慰勞金，每筆不法所得7000至5.4萬不等。

檢方認為，王男夫妻確實觸犯貪汙罪，但考量2人在偵查中已自白，努力籌措犯罪所得繳庫，堪認有悔意，因此若能繳清犯罪所得，建請法院從輕量刑，以利2人繼續為原住民服務。