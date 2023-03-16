美國有線電視新聞網（CNN）報導，11日在一陣亂槍掃射下，烏軍在前線地區用AK-47步槍擊落了一架陸製「Mugin-5」無人機，這架民用無人機被改造升級、變成武器，經過拆解後，上頭還發現台灣、加拿大零件。

CNN報導，烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）透露，10日深夜，烏軍在俄軍控制領土的幹員通報，俄軍已出動一架無人機前往烏克蘭目標，11日凌晨2時左右，烏東斯拉夫揚斯克（Sloviansk）附近的烏軍聽見無人機飛越上空，35歲烏軍馬克希姆（Maksim）描述，「根據聲音及訊號燈，部隊開了很多槍後擊落了無人機。」

CNN報導，烏克蘭軍隊11日用AK-47步槍擊落一架俄軍出動的廈門雲輪智能（Mugin）商用無人機，無人機已經經過改造、升級為武器。

他說這架無人機飛得非常低，近到足以用手持武器擊落，烏軍稱，他們使用AK-47自動步槍擊落。

被擊落的廈門雲輪智能（Mugin）公司製造的商用無人機「Mugin-5」，由於能在阿里巴巴或淘寶等網站購買，因此又被暱稱為「阿里巴巴無人機」，網路上最高可賣1.5萬美元（約新台幣46萬元）。

畫面顯示這架無人機墜毀後機身碎裂，機鼻有清晰彈孔。烏軍也展示了附近地面出現一個坑洞，他們說，這個坑洞是他們引爆無人機搭載的44磅炸彈後造成的。

Chinese-made drone, retrofitted and weaponized, downed in eastern Ukraine https://t.co/As4xgs51UA — CNN France (@CNNFrancePR) March 16, 2023

CNN指出，這是俄羅斯入侵烏克蘭後，民用無人機被改造升級、武器化的最新例證，退役英國陸軍軍官林肯-瓊斯（Chris Lincoln-Jones）表示，這架武器化的商用無人機上頭未搭載攝影器材，代表不太可能用來偵察，比較可能被當作「非導引炸彈」（dumb bomb）。

他說，發現這架無人機，進一步證實了俄羅斯不是全世界預期的「軍事超級強權」，「這看起來像是用非常粗糙、簡單、技術不先進的方式展開行動。」

不過顧問公司「軍備研究服務」（Armament Research Services）主任詹森-瓊斯（N. R. Jenzen-Jones）指出，俄烏兩軍都有在戰場上使用這類陸製無人機。

針對烏軍擊落「Mugin-5」，廈門雲輪智能公司證實是他們出產的無人機，對這起事件「深感遺憾」，強調「不容許」無人機被用於作戰，並且正盡全力阻止。

CNN也進一步聯繫這架無人機的其他零件商，包括台灣伺服器製造商MKS，MKS發言人表示，部分無人機製造商會搭載MKS伺服器用於軍事用途，「我們對此並不高興，這違反公司使命及願景。」

除了MIT，這架無人機上還有加拿大製零件。