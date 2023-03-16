彰化卓姓男子在2021年間載鄭姓友人購買針頭，見鄭注射海洛因後吃蝦時突暴斃，嚇到將他「丟包」於消防分隊前。檢方將卓棄屍、幫助施用毒品罪嫌起訴，一、二審認為，卓見鄭倒下有實施急救但有道德瑕疵，仍難認當下已知鄭死亡，依毒品罪判他2月，棄屍部分無罪，可上訴。

檢警調查，卓男案發當天用自小客車將鄭姓死者載到田中消防隊門口，並接遺體「丟包」在路邊，自己先行離開。警方通知卓男到案說明，卓稱，死者因施打海洛因毒品，之後吃了1盤蝦子，就突然倒地不起；卓考量自己假釋在外，便把死者放在消防隊大門口前。

卓男在一審時辯稱，他見鄭姓死者倒下有施以，刺指縫、壓胸口等施予急救，但鄭一度醒來卻又暈過去，送醫途中行經消防隊就乾脆扶鄭下車，他再打119請消防員幫忙急救，以為這樣就可以走了，以為鄭當時還存活。

檢方認為，卓男將鄭放在消防隊路邊，卻沒有告知消防員，雖撥打1通119電話卻沒對話即掛斷，直到後來有民眾發現才報警將鄭送醫，發現已死亡；卓可預見鄭已死亡，卻因為擔心自己假釋在外就「丟包」昏迷的，依幫助施用毒品、遺棄屍體罪嫌起訴他。

檢察官檢視法醫相驗屍體報告，發現鄭姓死者生前有服用精神用藥，胃裡有蝦未吐出，研判吃蝦時瞬間死亡，其次死者體內有毒品濃度因與藥物混用，可能產生抑制呼吸情況，研判在被「丟包」前已死亡，檢方因此認定被告觸犯遺棄屍體罪。

一審認為卓男雖實施救護但行為有道德瑕疵，依幫助施用毒品判2月徒刑，被訴棄屍部分無罪。彰化地檢不服上訴，認為卓害怕受牽連才棄屍離去。台中高分院二審認為，卓發現鄭倒地有實施救護，又無從認定鄭是否確定死亡，駁回檢方上訴，維持原判。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！