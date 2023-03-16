口臭問題如果不好好處理，可能會造成社交困擾，甚至影響人際關係。中醫師王大元指出，口臭不只是因為細菌在口腔孳生，也可能代表身體出問題了，不同的異味對應不同的身體狀況，像阿摩尼亞味可能是腎臟有問題，臭酸味是胃食道逆流，魚腥味則是鼻竇炎的代表氣味。

王大元臉書粉專發文指出，口臭可能是因為長時間不喝水，細菌在口腔孳生、分解食物殘渣而產生，但若是生活作息都很正常，也有正常的飲水習慣，口腔還是出現異味，就可能是身體出問題了，他也列出7種不同異味所代表的不同狀況。

●爛蘋果味：可能是糖尿病酮酸症。

●阿摩尼亞味：腎臟可能有問題，如洗腎患者、腎衰竭、腎病症候群，因為無法將尿素排出體外，而出現類似尿騷味的異味。

●垃圾腐爛味：可能有牙周病或蛀牙。

●臭酸味：胃食道逆流。

●魚腥味：鼻竇炎的代表氣味，因為感染或過敏而引起鼻黏膜腫大、鼻竇阻塞，分泌物久滯在鼻腔形成黃綠膿痰，進而產生魚腥味。

●發酵食品的味道：乳癌患者容易出現的口腔異味。

●洋蔥腐敗的臭味：大腸癌患者容易出現的口腔異味。

王大元表示，想要快速檢測自己是否有口臭，可以用舌頭舔手背、用湯匙觸碰舌頭或刮舌苔、手指磨擦齒齦後、講電話或手機後、使用口罩後直接聞這些物品有沒有異味殘留。

王大元提到，不同口臭屬於不同臟腑的問題，因此中醫會根據狀況選擇用藥，像肺熱可以選用藿香、薄荷各5克泡茶漱口；胃熱可以口含生甘草片或丁香；肝熱心火可以選用菊花、金銀花各5克泡茶漱口或飲用；常抽菸的人則可以用無糖的茉莉花茶或桂花綠茶漱口。

至於穴位按摩方面，如果想快速緩解口臭，可以按壓4個穴道，第一是鼻翼兩側凹陷處的「迎香穴」，可緩解因為鼻竇炎產生的魚腥味；第二則是位於虎口的「合谷穴」，常用於腸胃疾病的口腔酸臭味：第三是位於手掌腕內橫紋中央、往下約三橫指的「內關穴」，和掌心橫紋中央的第2、3掌骨間，握拳對應的「勞宮穴」，可用於情緒緊張、壓力山大的口腔異味。

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