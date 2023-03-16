台中市議員林碧秀爭取台中市首座匹克球場落腳大里，於今年1月動工，預計7月完工，她昨日到場視察施工進度約60％。（台中市議員林碧秀服務處提供／潘虹恩台中傳真）

匹克球為近年新興運動，老少皆宜，過去因缺乏場地民眾運動不便，台中市議員林碧秀爭取台中市首座匹克球場落腳大里，於今年1月動工，預計7月完工。約36位匹克球愛好者16日上午成立首屆「大里區體育會匹克球委員會」，盼未來持續推廣匹克球運動。

資深匹克球友陳美華擔任首屆「大里區體育會匹克球委員會」主委，16日上午於大里區永隆里活動中心舉辦成立大會，包括林碧秀、永隆里長黃秀玲及多位地方人士、匹克球友共襄盛舉。她說，由於台中市過去沒有正規的匹克球場地，因此她積極請議員協助，爭取建設2塊正規匹克球場，成功落腳大里，目前已在施工中。

陳美華表示，匹克球是8歲兒童到80歲長者都可以參與的運動，最早是從亞洲大學引進，發展至今已7年多，全台中市約有3000人在打匹克球，她在匹克球剛開始發展時就接觸這項運動，算是相當資深的匹克球友。她認為匹克球很值得推廣，今天邀集熱愛匹克球的同好，成立「大里區體育會匹克球委員會」，希望可以推廣匹克球運動，讓會務更進步、強大，邀請民眾一同運動。

陳美華說，目前匹克球會員有36人，尚有很多人願意加入，但受限於目前沒有正規的匹克球場地，不敢開放太多人加入，期待匹克球場地落成，能有更多發展空間，除運動起來比較順手外，對辦理相關比賽也有幫助；新空間不但早上可以打，晚上也有夜燈，白天上班的民眾可以利用下班後來運動。

林碧秀說，過去匹克球友沒有場地、沒有委員會，參與相關比賽苦無場地與名分，於是替球友爭取打造首座匹克球場，今年1月開工。她昨日去視察，目前匹克球場已完工約60％，今日成立匹克球委員會，相信可以讓匹克球從大里繼續推展出去，讓全台灣、全世界都認識這項運動。