桃園市議長邱奕勝日前率領桃園市議會一行共24人到大陸上海參訪，行程之一有與上海市委統戰部長陳通等官員會面，照片曝光後遭基進黨、民進黨輪番批評，質疑不是正常交流，而是落入統戰圈套。對此邱奕勝直呼「不要亂扣帽子！」沒做見不得人的事，訪問團主要是去參觀城市建設，沒簽書面資料、做任何承諾，實在想不到這樣為何會傷及台灣？

邱奕勝表示，上海是國際城市，大家已經3年多沒有出國，訪問團是去參觀城市建設，了解上海的建設有沒有因為疫情受到影響，以為大陸做疫情防控會使得建設停滯，卻發現他們也同步在做文化保存，另也深入社區去訪查上海面對高齡化社會是如何照顧長者、社區管理等。

「沒做什麼見不得人的事，真的很無辜！」邱奕勝無奈感嘆，1個地方市議會能做什麼重大的決定？沒有話語權也沒有行政權，更何況沒有以政黨名義去參訪，也沒有簽任何書面資料、合作意向書或是給承諾，訪問團不過是去看城市的建設，隨行的議員們也不是全部藍營市議員都去，完全沒有強迫參加。

邱奕勝說，這些年各縣市都有與大陸的城市保持兩岸交流，上海先前也有到台北參觀燈會，若兩岸不能交流，那就該明定規範請各縣市不能做交流，真的想不到這樣的城市參訪會對國家造成什麼危害影響，不需要去叩我們帽子，不曉得和平的參訪有什麼好吵的。