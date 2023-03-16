性生活對於許多人維繫感情是相當重要的一環，對於愛愛前是否應該化妝，每個人的見解可能各有不同。一位女子表示，由於平時幾乎都是素顏時愛愛，讓她開始好奇男友的看法，沒想到得到的回應卻是「沒差吧～都一樣緊啊」，讓不少網友笑說，男友重視使用感受大於外觀，邏輯很清晰。

原PO在Dcard發文表示，平常她和男友愛愛時，幾乎都是睡覺前或是剛起床，所以基本上都是素顏的狀態。某天她好奇男友的意見，因此進一步詢問是否該在愛愛前化妝，沒想到男友卻回應，「沒差吧～都一樣緊啊」，讓原PO直呼果然是下半身思考的生物。

原PO分析，化妝的確可以讓人氣色更好、更亮麗，但她又害怕男友會因此吃到臉上的化妝品、口紅等化學物質，雖然只是少量，不過積少成多也是不太好，「結論，還是素顏吧」，但她還是相當好奇其他人的看法。

對此，許多網友紛紛回應，「你男友重使用感受大於外觀，是個邏輯清晰的人」、「實用性男友，非常務實」，還有不少人分享，「化妝前後都要色色！色色！」、「我都是卸妝前一次，再一起去洗澡，所以卸妝後理所當然又一次」、「如果當下有帶妝，但就是正在發生了，那我不會特別卸掉」、「我有化妝沒化妝，男友都興致勃勃」。