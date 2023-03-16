日本武士隊將在2023年WBC（世界棒球經典賽）8強迎戰義大利，先發陣容已經公布，首戰面對中國繳出4局無失分的大谷翔平掛帥主投，打擊則是安排在第三棒，根據日媒報導，達比修有將在牛棚待命，陷入打擊低潮的村上宗隆棒次下調改打第五棒，預賽受傷的源田壯亮則是回到先發陣容，比賽將在今（16）日晚間六點開打。

日本先發陣容

第一棒中外野手：努特巴（Lars Nootbaar)

第二棒右外野手：近藤健介

第三棒指定打擊：大谷翔平

第四棒左外野手：吉田正尚

第五棒三壘手：村上宗隆

第六棒一壘手：岡本和真

第七棒二壘手：牧秀悟

第八棒游擊手：源田壯亮

第九棒捕手：甲斐拓也

先發投手：大谷翔平

義大利先發陣容

第一棒左外野手：弗瑞利克（Sal Frelick）

第二棒游擊手：羅培茲（Nicky Lopez）

第三棒右外野手：小弗萊徹（Dominic Fletcher）

第四棒捕手：蘇利文（Brett Sullivan）

第五棒一壘手：帕斯夸提諾（Vinnie Pasquantino）

第六棒二壘手：馬斯卓波尼（Miles Mastrobuoni）

第七棒指定打擊：弗里斯夏（Vito Friscia）

第八棒中外野手：德魯齊歐（Ben DeLuzio）

第九棒三壘手：大佛萊徹（David Fletcher）

先發投手：卡斯特拉尼（Ryan Castellani）