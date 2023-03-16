五堅情成員賴晏駒（中）到六家高中分享遭遇校園、網路霸凌的辛酸淚史，與全場學生一起拒絕霸凌。（羅浚濱攝）★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

韓劇《黑暗榮耀》熱播，再度掀起社會對霸凌議題探討，為喚起更多關注度，縣府16日邀請五堅情成員賴晏駒（小賴）到六家高中以「網路正義由你決定」為題開講，分享他曾遭遇校園、網路霸凌的辛酸淚史。

賴晏駒說，國中時期他比較女性化，曾遭男同學拖到廁所脫光衣服，所幸老師經過，不然差點猥褻成功，後來他看到被霸凌的人，都會站出來保護這些人，當有粉絲私訊他，訴說自己遭遇霸凌，他都能感同身受，傾聽他們的心情。

「人的心會被越磨越堅強！」賴晏駒說，當他遭遇霸凌，也曾反思自己，是不是做錯什麼，如今他分享自己的故事，是想跟遭遇被霸凌的人說，這都不是你的錯，要找尋各種可以保護自己的方法，並且努力成為更強大的人。

對於網路霸凌，賴晏駒說，現在人手一台手機，他從演藝圈出道後，常收到批評「死人妖、泰國人」等謾罵，發現常在網上謾罵的人，現實生活通常過不好！

因此，他改變心態，將負面留言當作「做功德」，心思不浪費在永遠見不到的人，而是要好好對待自己身邊的人。

賴晏駒分享被霸凌的經驗，吸引滿場同學聽講，有學生直問「如果自己身邊的人被霸凌怎麼辦？」

賴晏駒建議若是同班，從陪伴、傾聽被霸凌者開始，讓被霸凌者知道不是無助的，而是有人陪在身邊關心。

副縣長陳見賢帶領500名六家高中師生，共同擊破象徵霸凌的氣球，展現拒絕霸凌的態度與主張，期盼喚起大眾的重視。

現場諮商心理師也提供專業建議，讓學生知曉面對霸凌如何調適與應對，精彩對談不僅獲得在場同學廣大共鳴，讓學子收穫滿滿！

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