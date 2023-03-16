adidas TERREX Swift R3 GORE-TEX具備超強防水性能，5990元。（adidas提供）

防疫措施放寬後，勾起不少人對旅行的渴望，法國軍靴品牌 PALLADIUM在全球旅遊的浪潮下，於春夏打造全新TRAVEL PACK旅行概念系列鞋款；adidas同樣適合戶外冒險的越野鞋履TERREX Swift R3 GORE-TEX，帶來抓地穩定性及防水機能性。

PALLADIUM專為世界旅行者量身打造兼具輕量、透氣、耐磨、支撐、收納等五大旅行必備特點的全新TRAVEL PACK旅行概念系列，面對有限的行李空間，PALLADIUM在PAMPA 經典軍靴與 OFF-GRID輪胎潮鞋兩大熱門鞋型導入可自體收納的鞋跟彈力織帶設計，簡單一拉直接減少50％ 的鞋體空間。

PAMPA LITE＋ PACK系列全靴極度輕量化設計，以LITE＋進化輕量大底結合超薄科技纖維面料鞋面，OFF-GRID LITE PACK則搭載輕量化全地形輪胎大底，維持了PALLADIUM出品的一貫的好走耐磨特性，全系列皆使用科技纖維面料製成的抗撕裂尼龍鞋面材質，搭配透氣編織網眼布面與極度輕量化鞋身結構支撐設計，不僅輕盈耐用更具完美包覆與透氣性，搭載蜂巢式透氣彈力鞋墊提升了舒適續航力，讓每次行走都能感受透氣感，而柔軟鞋領及OFF-GRID LITE PACK襪套式彈性鞋口設計也避免了旅行中最害怕的刮腳問題。

adidas TERREX系列一直專注於戶外越野領域，今年更首次攜手National Geographic《國家地理》展開聯名合作，雙品牌身為戶外運動及探險領域的先驅，將鏡頭下的自然景色及探險精神帶入多款戶外機能裝備，其中越野鞋履TERREX Swift R3 GORE-TEX，鞋面帶有自然俯視的地球印花，且GORE-TEX內襯設計具備強大的防水性能，同時搭載Continental馬牌橡膠大底，提升抓地穩定性，盡情悠遊各種地貌環境。