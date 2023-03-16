通霄秋茂園興建於1976年。（許火淞提供／李京昇苗栗傳真）

台劇《媽，別鬧了！》的場景之一。（許火淞提供／李京昇苗栗傳真）

「西遊記」。（許火淞提供／李京昇苗栗傳真）

12生肖塑像。（許火淞提供／李京昇苗栗傳真）

可愛的站長娃娃。（許火淞提供／李京昇苗栗傳真）

曾經是不少5、6年級生共同記憶的苗栗通霄秋茂園，因為疫情影響休園兩年，這幾天不少遊客發現，園區重新開放，讓在地人又驚又喜。園方指出，今年起關閉大門通道，改由南側門進出，有鑑於疫情趨緩，重新免費開園。

通霄秋茂園興建於1976年，位在通霄鎮台1線127.5公里處，是已故旅日哲學博士黃秋茂出資興建，因為黃秋茂有感於幼年貧困到鮮少買水果吃，也沒有遊樂地點可去，因此在他事業有成之後，斥資在苗栗和台南各興建1處的秋茂園。

通霄秋茂園園區占地4公頃，裡面有許多民間故事「西遊記」、「八仙過海」及12生肖塑像等公共藝術品，因為交通便利，加上不用門票，早期是各國中、小學辦理遠足郊遊必排行程，也是家庭親子遊憩熱門景點。

不過歷經風霜後，園區內缺乏管理、年久失修，使得遊客大幅減少，往年盛況不再，裡頭的塑像油漆斑駁，荒涼的景致還流傳出不少鬼故事，更讓當地人稱秋茂園已成為「失樂園」，直到2014年由苗栗縣府與通霄鎮公所爭取2千萬元，重新整修重現昔日風華，也曾被Netflix台劇《媽，別鬧了！》象中，到此取景拍攝，無奈受到疫情影響，前年、去年暫時休園。

最近幾天秋茂園悄悄重新開放，通霄鎮民許火淞說，秋茂園是許多人小時候的兒時記憶，休園許久的秋茂園終於又開放了，只要搭海線火車到新埔百年車站下車，往南經過可愛的站長娃娃就可以抵達秋茂園，園內有各式傳統雕像非常特別，還可以從後方小門到海邊欣賞美麗的海景。

秋茂園園方指出，今年疫情趨緩加上中央防疫措施鬆綁，因此從上月23日恢復開園，免費讓大家參觀，因為大門前是平交道，避免人潮影響交通，暫時關閉大門改由南側門進出，所以才會讓大家誤會還在休園當中，園區免費開放參觀，歡迎大家前來。