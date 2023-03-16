逢甲大學國土政策暨不動產研究中心16日舉行「自辦土地重劃的貢獻與困境」座談會，邀學者、自辦重劃業者參與，教授陳建元指出，台中市自辦重劃面積居全台之冠，不論面積或地點，都極具指標性，表現亮眼，但自辦重劃須政府公權力支持及法規規定不足等訴求，盼政府能重視自辦重劃業者的心聲。

逢甲大學土地管理系教授陳建元表示，目前全台自辦重劃約佔3成，規定也越來越嚴格，公辦一切依法行政，但都市發展要靠經濟，自辦重劃的彈性讓開發速度會更快。台中單元二、單元十二、單元八就屬於「自辦重劃」，開發成果與興盛速度絲毫不輸給公辦重劃區。

陳建元說，台中市從2004年都市計畫開放後期發展區進行細部計畫與土地重劃以來，總共約1400公頃的土地中，自辦重劃就佔了約900公頃超過了後期發展區的一半，也超過公辦的重劃規模，對於台中市的發展，功不可沒。

逢大開發總經理萬昆明說，自辦重劃解決佔用問題，有些地上物所有權人，土地不是他的，建物可能僅有使用權，政府公辦賠得很少，基本上沒有人願意搬遷，因連租金都付不起，自辦重劃較有彈性，可給比較高的補償金，這都是公辦重劃做不到的。

龍揚開發總經理張岳文表示，早期都市規畫公共設施是徵收，地主要看運氣，後來自辦重劃趨向公平性，其實自辦重劃最大的獲利者是各縣市政府，無償取得大量公共設施，地主也因發回比例很高，地價升值獲利頗高。

據了解，目前全國市地重劃情形，自辦重劃面積最大的是台中市，有專家指出，重劃區優點包括，街道整齊、綠地寬廣；建築物臨路退縮且棟距大，公共建設多且完整；住商有所區隔，居住環境品質佳、購屋選擇性多；缺點是，交通及生活機能未到位；房價起伏較大；部分建設與商圈進駐時程不定等。

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