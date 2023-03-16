韓國統計廳今天公布的數據顯示，去年韓國結婚人數創歷史新低，加劇了這個全球生育率最低國家迫在眉睫的人口問題。

法新社報導，根據韓國統計廳公布的數據，去年約有19萬2000對夫妻結婚，為自1970年有紀錄以來結婚人數最少的一年，比10年前的2012年下降40%以上，當年有32萬7000對夫妻結婚。

數據顯示，男性平均初婚年齡為33.7歲，創歷史新高，而女性平均初婚年齡也創下31.3歲的歷史新高。

與10年前相比，男性初婚年齡增加1.6歲，女性初婚年齡則增加1.9歲。去年結婚的夫妻中有將近8成是第一次結婚。

新數據發布的同時，韓國正在努力應對生育率長期下降的問題，去年新生兒人數創有史以來最低的24萬9000人，打破2021年的歷史最低紀錄。

韓國生育率很久以前就低於所謂的人口替代水準，去年女性生育率來到0.78，創歷史新低。

自2006年以來，韓國政府已投入約280兆韓元（新台幣6.5兆元）獎勵生育，但預計到2067年，韓國人口將從目前約5200萬減少到3900萬，屆時人口年齡中位數將為62歲。