內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦2月22日13時許，發生大面積坍塌，事故造成現場6人死亡、6人受傷，迄今49人失聯等重大傷亡。迄今搶救已22天，進度一籌莫展。《內蒙古日報》微信公眾號16日報導，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁15日至16日到阿拉善左旗新井煤礦坍塌事故現場辦公，研究部署下一步工作。

報導稱，一下飛機，孫紹騁就趕赴事故現場，察看救援作業情況，瞭解處置工作最新進展。圍繞如何拓展作業面、加快救援進度，防範次生災害、保證救援人員安全等，孫紹騁與指揮部工作人員和救援專家進行深入交流。

孫紹騁主持召開會議，聽取事故救援情況彙報，研究解決有關問題，他要求各級幹部堅決貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，千方百計、加快進度做好各項救援工作。

一要堅持科學救援、安全救援，充分考慮現場救援實際情況，充分聽取專家意見，及時調整優化救援方案，在保證現場作業人員絕對安全的前提下，窮盡一切辦法加速推進救援工作。

二要設身處地為失聯人員家屬考慮，妥善做好善後工作。

三要全力配合做好事故調查，決不允許隱瞞、推諉、弄虛作假，儘快查明事故原因，依法依規對相關責任人作出嚴肅處理。

四要及時發佈資訊，讓社會全面、準確瞭解救援處置情況。

五要深刻吸取事故教訓，全面加強安全生產工作，推動各級牢固樹立安全第一的意識，紮牢安全生產的籬笆，提高安全發展水準。

大陸國家礦山安全監察局副局長張昕，自治區領導黃志強、于立新、代欽參加活動。