南部地區持續未雨，依據中央氣象局預估，今年3至4月雨量可能偏少，考量未來降雨機率偏低，高屏溪川流量持續下降，高市府於今（16）日水利署旱災緊急應變工作會議中建議中央於3月底調整水情至橙燈（減量供水）。

水利局表示，去年底即防患未然，努力多找水源於大泉淨水場附近鑿11口深井，已提早於3月15日全數送水，每日增加5萬噸備援供水，另今年於高屏溪九曲工作站右岸鑿8口抗旱井預計於4月底前陸續出水，每日增加2.4萬噸水源供自來水公司，使旱季期間供水更有韌性。目前高雄的水情燈號是黃燈（夜間減量供水）。

面臨30年來嚴峻枯旱挑戰，進入水情橙燈階段，仍是需要多把水蓄存起來，以因應未來可能的持續乾旱，將針對每月用水超過1000度用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等實施減量供水措施，目前還不致於影響民眾日常用水，自來水公司將依據民眾的需求，即時供水車及供水站。