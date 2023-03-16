銀獎 范整煜。（公館鄉農會提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉境內有300餘座土地公祠，因此，公館鄉農會特意將「伯公」訂為第3屆客家農村意象創新攝影比賽主題，希望透過鏡頭記錄傳承並推廣介紹護佑公館鄉五穀豐登、四境平安的客家農業傳統「伯公文化」。

公館鄉農會指出，鄉內約有300多座土地公祠，自先民移居拓墾時就記錄著公館鄉的人文更迭、四季萬象，從原本閩客混居之地，因為後龍溪改道導致大量閩南人搬離公館，逐漸轉變為擁有豐富客家文化的地區，使得「伯公文化」與公館這片土地及客家文化又進一步聯繫著，成為公館特有的田園之美。

公館鄉農會表示，這次客家農村意象創新攝影比賽主題就是「伯公文化」，本屆共有101位來自全國的攝影好手總計246件作品參賽，由鄉土畫家張秋台校長、硬頸攝影協會總幹事陳雲錦、苗栗縣攝影學會名譽理事長曹德瀛、一尊藝術空間董事長邢穌玠、公館鄉農會總幹事古雪雲擔任評審委員，選出1件特優獎金3萬元、1件金獎獎金2萬元、3件銀獎獎金1萬元、5件銅獎獎金5千元、10件佳作獎金3千元。

得獎名單也出爐，特優張家進、金獎張文雄、銀獎何鴻森、盧志誠、范整煜、銅獎林榮貞、陳士奇、盧佳汝、羅乃敏、梁方；佳作：林妘軒、范整國、鄧廣福、林媺容、范閔棋、陳秀美、李建端、陳輊勛、邱坤福、鄭宏瑋

公館鄉農會指出，為了以不同切入點紀錄公館鄉豐富的產業風貌、人文地產，第4屆攝影比賽主題訂為「公館鄉田園『豐』貌」，將公館鄉農特產多樣性的農事田園風貌紀錄保存，歡迎各路好手前來參賽，相關比賽辦法將會公告於公館鄉農會官方網站及臉書粉絲專頁。

此外，為推廣食農教育將飲食生活與文化結合，最近公館鄉農會與國立中央大學客家學院合作，以客庄地區公館鄉或特色產業為主，邀請您分享田園到餐桌的各式照片，一起聊聊記憶中的農業與飲食故事，產業飲食機具的變遷