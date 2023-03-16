桃園市曾姓男子去年7月酒後騎機追撞前車，警方到場發現酒測值0.18毫克，檢方依不能安全駕駛罪起訴。法院審理時，曾男稱自己有喝酒，但車禍是未注意車前狀況，法院發現，曾男直線測試時並無左右搖晃、同心圓測試也合格，因此判無罪。

桃園地檢署調查，曾姓男子去年7月27日早上，飲酒後騎機車回家，因酒後操控力不佳，追撞前方的轎車，警方到場發現曾男酒精濃度達0.18毫克，檢方依公共危險罪起訴。

桃園地院審理，曾男坦承有喝保力達藥酒，不過曾男否認犯行，指車禍不是因為喝酒造成的，而是要將車子停在前面路口，沒有注意看才發生事故。曾男也說，知道酒駕對行車安全會有影響，也承認酒駕，不過當時因為前車在等紅燈，他沒有注意到才撞上去，當時喝完酒是清醒的，車禍不是因為喝酒的影響。

法院認為，不能安全駕駛罪是指吐氣達0.25毫克，或者服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛為構成要件。雖有酒精濃度為規範，但若有客觀情事認為確實不能安全駕駛動力交通工具時，仍構成不能安全駕駛罪。

不過法院認為，不能判斷曾男事故時酒精濃度已達0.25毫克，僅能由警方到場時，吹其為0.18毫克推論，因此不能因此論罪。此外當時處理員警也認為，曾男沒有明顯酒味、明顯酒容。對其實施直線測試，步行也無左右搖晃、腳步不穩，需要保持平衡等。另外員警要求曾男用筆在兩個同心圓間之0.5公分環狀帶內畫另1個圓，測試也合格。可見曾男操控視覺反應及手部控制之能力，均未明顯減弱。因此判曾男無罪，可上訴。