日籍山下夫妻道謝後還不忘與移民官加賴，邀請移民官到日本玩時可以找他們幫忙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

日本籍山下夫妻3年前來高雄旅遊，搭機返日前夜發現護照遺失，著急找移民署高雄市專勤隊求助，在專勤隊幫助下，讓夫妻倆順利返回日本。對於專勤隊熱心幫忙，夫妻倆牢記在心，趁台灣解封時，帶著已泛黃的報案單特地飛來高雄向當時幫忙的移民官侯冠廷表達感激之情，夫妻與移民官還互相加Line，表示來日本玩可以請他們幫忙。

日前下午，專勤隊突然有一對來自日本京都的山下夫妻來訪，山下夫妻並不會說中、英文，只會用日語溝通，專勤隊員聽聞一頭霧水，所幸靠著翻譯軟體以及比手畫腳之下，才終於得知夫妻倆前來的目的。

時間回溯到2020年2月間，當時山下夫妻聽聞高雄美食及觀光景點饒富盛名，於是抽空到高雄自由行，但返回日本前夜，夫妻倆整理行李時，發現護照不翼而飛，心急如焚不知所措，向旅店櫃台求助，櫃台向夫妻表示能找移民署專勤隊幫忙，於是夫妻倆晚間11時許坐車前來專勤隊報案。

專勤隊獲報，因當下日本交流協會休息，隔天一早立即致電協會，替夫妻倆申請旅行文件，就能憑著文件登機返回日本，也在專勤隊緊急幫忙之下，山下夫妻也順利趕上班機返回日本。

山下夫妻返回日本後，心心念念著當時移民官侯冠廷的相助，原本預計隔年前來高雄道謝，但正巧碰上疫情，台灣封鎖邊境無法前來，直到近期疫情趨緩，台灣也解封開放國門，山下夫妻也在3月初時，特定抽空前來高雄找侯冠廷道謝。

山下夫妻下午來訪時，侯冠廷值晚班尚不在隊上，夫妻倆還特定等到晚上再次前來，當夫妻倆見到侯冠廷時，激動又開心地握著侯冠廷雙手，侯冠廷當下感到困惑，但夫妻倆拿出已泛黃的報案單時，她才想起是3年多前幫助的日籍夫妻，對於夫妻倆的熱情感到相當溫馨。

道謝完後，雙方還互相加Line，夫妻倆表示，邀請侯冠廷來日本玩時遇到困難可以找他們幫忙，希望有朝一日也能夠盡一點微薄之力回報當初受助的恩情。

侯冠廷表示，外來人口在台遇緊急狀況協處，本來就是移民官職責所在。很驚訝山下夫妻竟然把這份感謝的心牢記在心這麼多年，也深深感受到台日友好！