中國大陸外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會。有記者提問，TikTok發言人告訴路透，拜登政府要求字節跳動出售TikTok，否則面臨美國禁令，對此，汪文斌指出，美方應當停止在數據安全問題上散布虛假資訊，停止無理打壓。

汪文斌表示，中方一貫主張數據安全問題不應成為個別國家泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的工具，美方迄今未能拿出證據證明TikTok威脅美國國家安全。美方應當停止在數據安全問題上散布虛假資訊，停止無理打壓有關企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

美國政府近年來頻頻打出所謂「國家安全」旗號，試圖用政治手段打壓短視訊應用程式TikTok。3月15日，美國《華爾街日報》援引知情人士的消息稱，拜登政府日前對TikTok發出威脅，要求字節跳動出售其持有的TikTok股份，否則該應用程式將在美國遭到封禁。

針對美國政府的威脅，TikTok發言人布魯克·奧伯維特（Brooke Oberwetter）回應說，強制出售並不能解決美國政府對於所謂「國家安全問題」的擔憂。TikTok已承諾投資15億美元，保護美國使用者的數據和內容。

「如果保護國家安全是目標，那麼撤資不能解決問題：所有權的變更不會給數據流程或訪問帶來任何變化，」奧伯維特在一份聲明中說，「解決國家安全問題的最佳方式是對美國使用者的數據和系統進行透明的、基於美國的保護，並配合我們正在實施的強有力的協力廠商監督、審查和驗證措施。」