基於Adobe Experience Platform，高通將利用一系列應用程式，包括Adobe-Real Time Customer Data Platform(Adobe即時客戶資料平台)、Adobe Journey Optimizer(Adobe旅程優化器)和Customer Journey Analytics(客戶旅程分析)，對從客戶關係管理和潛在客戶挖掘到網站訪問和電子郵件的所有資料進行整理並加強安全保護。高通的行銷團隊可以在從網站開始到商務活動結束的整個客戶旅程中協調和管理內容體驗，同時建立一個回饋循環，在整個組織中廣泛共用這些資訊。

部署全新的應用程式讓高通在Adobe Creative Cloud和Adobe Document Cloud上的投資效益更大化。高通團隊除了在使用Adobe Creative Cloud和Adobe Document Cloud進行數位內容創作之外，還可以利用Adobe Experience Platform，基於資料來確保內容和新服務在正確的時間交付給目標受眾。此外，高通也透過擴大使用Marketo Engage為此助力，其全新的測量功能可以提供更深入的B2B銷售和行銷績效洞察，這也為廣泛的個人化活動提供了額外的訊息。

高通資深副總裁兼首席行銷長Don McGuire表示，無論購買的是聯網設備還是內置的尖端晶片，每個人都希望獲得具有吸引力、參與感且與自己高度相關的品牌體驗。Adobe Experience Platform將即時個人化體驗整合到全管道戰略，在客戶擁抱變革性技術的時候重構與客戶互動的方式。

Adobe數位體驗業務總裁Anil Chakravarthy表示，透過部署Adobe企業應用程式，高通擁有了一個端到端的解決方案增強企業客戶的全通路體驗並提高行銷績效。雙方的合作將幫助高通將數位化轉型提升至新的水準，並以一種新的方式來展示其正在向世界提供的變革性技術。