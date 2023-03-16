Gogoro社區店，首度在全台鄰里廣設免預約的電車行，在離車主最近的地方，提供最專業的服務，做到「你家巷口，隨到隨修」，讓電動機車體驗更親民便利，今年底將展店150家，而歡慶社區店上線，Gogoro車主於開幕首三個月前往此40家社區店，即享定期保養免工資。

從2015年揭幕首家直營門市「全球體驗中心」，到2018年開放授權加盟模式，2021年以「特約推廣站」協助推動傳統機車行轉型，Gogoro不斷擴大通路服務版圖，為越來越多消費者選擇電動機車打下深厚基礎。Gogoro台灣總經理姜家煒表示：「過去十年，台灣電動機車市占率從不到1%成長到12%，運具電動化趨勢已經很明確。要讓電動機車進入主流消費市場，關鍵就是創造有感的服務，讓民眾覺得方便、貼心。」

Gogoro過去一個月，用超過「每日一店」的速度在全台灣開出了40家社區店，周四一同開幕歡慶，2023年以全面升級通路體驗，拉近與客人的距離，目標年底更將達成150家，加上既有的141間Gogoro門市，屆時全台Gogoro服務據點將翻倍到近300個。姜總經理表示，期待有更多希望加入電車通路的夥伴一起打拚，加速產業經濟永續發展。

主打免預約、油電雙修的首波40家社區店開幕，以獨家研發的「Gogoro熱區指數」大數據精準展店，扎根巷口建立電車服務商圈，讓社區店更接地氣，服務具備三大特色，維修保養零等待、免預約，隨到隨修；品質一致，且新車推薦與配件銷售，同時還服務油車，提供燃油機車的基本維修保養；每間店配備至少兩個維修工位，透過小巧店型扎根鄰里、快速拓點。

「Gogoro熱區指數」，以科學系統的大數據分析作為每間社區店選址的精準依據，彙整Gogoro既有門市覆蓋範圍、GoStation電池交換站分布、GoShare租借熱區等內部參數，再納入各城市產業環境和結構、周邊商家覆蓋率、交通狀況、人口密度等外部參數，精算出車主有迫切需求、但Gogoro門市尚未進駐的真空區，就是社區店布點的機會點。社區店將與Gogoro展示中心、服務中心相互支援，建立起綿密的電車服務商圈。

強化Gogoro整體通路力，全台Gogoro門市服務同步有感升級，包括最快當日交車、雨天免費拿雨衣、GoShare代步騎乘金一步到位，今年起Gogoro更將衍生出不同型態的特色多元門市。

Gogoro不僅邀請加盟夥伴、傳統機車行二代、白手起家的老闆加入社區店行列，更推出「職人創業計畫」，以贊助開店頭款、超低創業利率、協助精準選址，協助原廠優秀技師圓夢做頭家，發揮更大影響力，提升營運效益。