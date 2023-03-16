2023自由車環台公路大賽進入第5站高雄市站最終一役，大集團再度於終場前6公里瓦解領先集團，最終以80人大集團衝刺的壯觀場面，義大利車手贊諾賽羅(Enrico Zanoncello，義大利巴迪亞尼隊)以3小時13分20秒奪下單站冠軍，馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭車手梅傑爾(Jeroen Meijers)保住1秒優勢守住黃衫冠軍，中華隊好手馮俊凱和高雄地主車手劉恩杰分獲單站第11、15，拿下團體單站第三、亞洲第一的佳績後為今年環台賽劃下句號。

最終站高雄市站，從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，總長146.44公里。

高雄市站設有3個衝刺點及2個登山點，經典的路線設計，讓所有的參賽選手在高雄市站完賽之前，都有改寫冠軍四色衫的可能，高雄市站也是今年環台賽的最終站，但在四色衫的爭奪都特別激烈，其中黃衫總冠軍馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾(Jeroen Meijers)僅以1秒之差領先卓迪洛佩斯(Jordi Lopez Caravaca)；藍衫亞洲第一泰國車手采亞頌巴(Thanakhan Chaiyasombat)也只領先3秒；甚至連團體總成績馬來西亞登嘉樓隊也只領先6秒，只要稍一不慎都會立刻翻盤。

高雄市站一開賽各隊就火力全開伺機尋求突圍，包括中華隊馮俊凱都在開賽之初就尋求突圍，但最後還是被主集團吞沒，一路經過第一個登山點和第一個衝刺點都大集團衝刺，經過50公里左右後形成7人領先集團。

7人領先集團後來合併成9人，瓜分了三個衝刺點，維持與主集團約2分鐘左右的差距，但沒想到領先集團從終點前40公里前也各自廝殺，一度分裂到只剩下2人，但主集團開始推進，最終在終點前6公里完全併吞領先集團，最終以80人大集團衝線，由義大利車手贊諾賽羅(Enrico Zanoncello)以3小時13分20秒奪下單站冠軍，但梅傑爾也成功守住1秒差距保住黃衫總冠軍。

中華隊經過前一天南投縣站調整後，今天以馮俊凱和地主車手劉恩杰為主，兩人也很順利在最終衝刺前卡在主集團，馮俊凱、劉恩杰獲單站第11、15，獲得團體單站第三、亞洲第一的成績，但劉恩杰說：「可惜一點，最後階段沒跟到凱哥，最後300公尺高速列車一啟動，我只能賭一把跟著衝，但很可惜在最後10公尺衰竭，就差那一口氣，如果能被凱哥帶到更前面再加速，我覺得應該可以到前三。」

馮俊凱也覺得可惜，他說：「單站成績還可以，今天雖然突圍了幾次，但重點就是把體力保留到最後衝刺，但很可惜沒看到劉恩杰在我後面，如果能把他帶到更前面，估計會有更好的單站成績。」

對於今年中華隊成績，教練陳建良表示，「今年大家都拼的很激烈，每個賽段都打破過去單站賽道時間紀錄，感覺有回到疫情前的強度，來的四支二級職業車隊也很有水準，雖然中華隊在第二站不太走運遭遇機械問題，但後來幾站以單站來拼，中華隊也都沒有掉隊並且都能擠在前面，隊員們確實都已經盡力了。」接下來中華隊將在4月參加環泰公路賽，為6月亞錦賽和9月亞運做持續的備戰。

三度來台終於首度披上黃衫的荷蘭車手梅傑爾，賽後最想去吃一下台灣有名的牛肉麵，他說：「今天比賽就像是一個貓抓老鼠的過程，領先集團一直猛攻，特別是在荖濃溪附近最辛苦，但所幸有隊友的幫助，最後6公里瓦解領先集團後以大集團衝刺，很開心來台灣這個美麗的國家，未來有機會希望可以再來台灣。」