觀傳局將「杜鵑花季」改為「台北花節」，公園處則維持原名稱，雙方各自宣傳活動。（劉彥宜攝）

觀傳局將「杜鵑花季」改為「台北花節」，公園處則維持原名稱，雙方各自宣傳活動。（劉彥宜攝）

台北杜鵑花季邁入第7年，以往由公園處栽種，並由觀傳局進行宣傳，共同籌備。然今年觀傳局卻改名為「台北花節」，與公園處以不同名字各自架設網站、舉辦活動，遭議員批評，局處活動疊床架屋、各自為政。台北市政府證實，目前看來確實活動有重疊之處，將請觀傳局未來進行調整。

觀傳局自2017年起，舉辦「台北杜鵑花季」，然今年起卻改名為「台北花節」。而負責種植植物的公園處每年均依花期，將各個花卉活動串連為「花IN台北」。2局處並分別以「台北花節」、「台北杜鵑花季」，各自於大安森林公園內舉行活動，並設立網站宣傳。

當地大安區大學里長吳沛璇指出，台北杜鵑花季與台大杜鵑花節行之有年，以往結合在地社區、商圈，活動熱鬧又有趣，但觀傳局長陳淑慧上任後，卻在沒有和周邊里長協調下，逕自取消合作，讓人難以接受。杜鵑花不僅是台北市花，也是城南特色，不應就此消失，陳淑慧應與公園處共同合作。

國民黨台北市議員王欣儀說道，陳淑慧甫上任也許想要多加表現，但市府在任務分工上磨合不佳，疊床架屋、平行溝通，變相競爭反而分散力量，應由府級協調、統籌分工，由觀傳局負責宣傳，避免資源浪費。

民進黨台北市議員許家蓓批評，「難道這就是蔣萬安的管理學？」台北杜鵑花季已具一定知名度，市長蔣萬安放任局處各自為政，沒有將人民納稅錢做最有效益的運用。

台北市政府秘書長回應，觀傳局原意是希望透過台北花節整合行銷，帶動北市整體產業發展，提升觀光效益，與公園處的活動不重複也不衝突，但對於目前確實有相同的地方，已請觀傳局未來要注意並調整。