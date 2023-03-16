1名從事醫療工作的48歲女子因生理期血量多，伴隨強烈疼痛感，檢查才發現是有子宮肌瘤。（王秋麟醫師提供／高雄洪靖宜傳真）

1名從事醫療工作的48歲女子因每次生理期血量多，伴隨強烈疼痛感，甚至最嚴重還得掛急診，後來求診，才發現是有子宮肌瘤。高雄市立小港醫院婦產科醫師王秋麟說，子宮肌瘤是婦科很常見的疾病，由於大部分都沒有症狀，因此如果出腹部摸到腫塊，或是異常出血等疼痛情況，要趕緊就醫檢查。

高雄市立小港醫院婦產科醫師王秋麟說，曾收治1名從事醫療工作的48歲女子，每次生理期血量多，伴隨強烈疼痛感，原以為只要拖到更年期，情況能改善，但症狀卻是越來越嚴重，變成只要生理期來還要到急診輸血，後來求診，才發現有子宮肌瘤，決定接受腹腔鏡子宮肌瘤切除，目前狀況改善許多。

王秋麟醫師提到，子宮肌瘤是婦科最常見的婦女疾病，好發年齡為40至50歲之間，大約4個婦女就有一個人有子宮肌瘤，且大部分都沒有症狀，如果肚子突然摸到有東西有壓迫感，或是強烈疼痛，及月經血量多、有血塊，經血過長等不正常的變化，就要趕緊檢查，也建議即使沒症狀，女性至少半年或1年可照1次超音波。

他提到，子宮肌瘤手術又分為一般傳統開腹或微創手術，另外是海扶刀，是一種不需要切開皮膚，不需要穿刺就可以把體內腫瘤消融的技術，這種治療方法不必真正動刀，無傷口，不出血，無輻射線，無需插管麻醉，恢復期短，併發症及副作用的機率也低。還是提醒，若有出現異常狀況要趕緊就醫，找出最有效的治療方法。