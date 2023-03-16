彰化縣溪州鄉岸角巷今（16日）下午3時許發生輕航機失事意外，輕航機重摔河堤，機上教練及學員命喪火窟。據了解，罹難者身分為54歲林姓教練及日籍18歲男學員，日籍男學員為來台旅遊體驗輕航機，其家屬獲悉噩耗，在現場痛哭失聲。

據了解，這起事故發生在今天下午3點半左右，當地輕航機業者帶領學員在彰化上空執行教學，第一次降落時疑操作不慎，並未成功進場，機上教官隨即拉起機頭爬升迴轉，準備進行第二次降落。

不料，該輕航機在準備第二次降落時，疑似爬升速度不夠，因此失速墜入一旁河堤，機上教官與學員目前情況未明，警消獲報後派遣鄰近包括北斗、埤頭、溪州等7個分隊前往救援，無奈火勢猛烈，飛機已經燃燒殆盡，機上教官與學員命喪火窟。

據悉，罹難者分別為54歲林姓教練及18歲日籍男學員，而男學員為來台旅遊體驗輕航機，不料碰上飛機失事斷魂，家屬獲悉噩耗後在現場痛哭失聲，後續將由警方調查釐清案情。