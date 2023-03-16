許效舜（後）與威廉再度攜手主持《效廉 出發吧！》，默契十足。（東森超視提供）

威廉與老婆的生子進度，備受媒體關注。（東森超視提供）

許效舜開心宣布考上博士。（東森超視提供）

威廉與卓君澤愛情長跑5年、去年8月舉辦婚禮，他16日與許效舜出席攜手主持的《效廉 出發吧！》，被問到生子進度，威廉說周一至周五都出外景，無法配合到老婆受孕期，笑說許效舜建議要一發擊中，不能連發散彈槍，密度才比較集中。

許效舜知道威廉求子心切，在節目中還帶他去抱台南玉井的「龍具石」，自曝當初生兒子，也是抱過這顆石頭，甚至還特別送威廉2顆鰻魚精，許的舅舅還傳授生男、生女秘訣，原來關鍵在於恩愛時，「想生男的要抱比較緊，想生女的嘴巴要張大一點」。不過，威廉說不敢跟老婆提這些事，擔心過於關注會給她壓力。

威廉現場也爆料敖犬40歲已經有「老人味」，強調「舜哥走過去是香的」。形容敖犬的老人味就是看起來很疲憊，「其實是一種概念跟方向，敖犬沒有那麼有活力感覺。」表示有當面跟他說過，反被嗆：「你才變胖咧！」威廉坦言接下節目後胖3公斤，加上主持《食尚玩家》一到五都在出外景，足足胖了8公斤。

而許效舜開心宣布考上國立北教大藝術與造形設計學系藝術跨域整合博士班，他說該系所成立已經6年，目前還沒有人畢業，他是博士班裡面年紀最大的，連教授年紀都比他小一點，預定9月開學。