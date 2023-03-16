米可吉他創辦人趙伯群（左）和新象藝術創辦人樊曼儂（右），對於帕博羅．塞恩斯-維耶加斯的音樂表現讚譽有加。（新象藝術提供）

有「西班牙文化傳播的使者」、「西班牙吉他國際大使。」美譽的古典吉他演奏家帕博羅．塞恩斯-維耶加斯（Pablo Sainz-Villegas），將在5月來台演出，帶來一連串經典曲目。

米可吉他創辦人趙伯群表示，塞恩斯-維耶加斯是能駕馭各種曲目的演奏者，「這次來台他選的曲目很親民，都是西班牙代表性的吉他曲，隨著曲目內容，也像是一張曲目地圖。」

塞恩斯-維耶加斯被國際媒體讚頌為「吉他傳奇塞哥維亞的繼承者」，當他彈奏阿爾班尼士這首古典吉他的標準曲目《阿斯圖里亞斯傳奇》時，他的魔幻六指弦撥輪轉，快速迴旋佛朗明哥風情，演繹古典吉他演奏技巧的一個重要範本。

這次來台選曲包括阿爾班尼士的《西班牙組曲》選曲、《阿斯圖里亞斯-傳奇》《馬約卡島（船歌）》多首經典，葛拉納多斯的《憂傷舞曲》、《安達魯西亞》；泰雷加《阿拉伯綺想曲》；羅德里哥《祈禱與舞蹈－向法雅致敬》、吉梅內斯《路易斯‧阿隆索的婚禮》以及泰雷加《阿拉伯綺想曲》選曲等吉他經典樂曲，展現西班牙吉他之魂。

新象藝術節目部經理蔡昀修表示，塞恩斯-維耶加斯是以追求完美為目標的演奏者，常常給自己壓力很大，「直到他了解在舞台上不是要求完美，而是要把最好的自己呈現給觀眾，不完美也是成就音樂家的最好養分。」

蔡昀修表示，塞恩斯-維耶加斯在家鄉音樂院學成之後，又陸續到馬德里、柏林學習，在柏林的他不會說德語，但是他盡情地探索世界，24歲到紐約時，又遇上了911，「當時他領悟要把音樂帶給更多人，就落腳在大熔爐紐約，一住就是20年。」

除了推廣音樂，塞恩斯-維耶加斯也成立音樂無國界計畫，讓三萬兩千名小朋友有機會接觸音樂。塞恩斯-維耶加斯台灣行將從5月開跑，於5月13日在台中國家歌劇院中劇院、14到高雄衛武營音樂廳，17日回到台北國家音樂廳。