韓國3月6日公布政府解決二戰時期被強徵勞工對日本公司索賠問題的方案後，日韓外交互動加快，韓國總統尹錫悅16日展開對日本為期兩天的工作訪問。16日下午，尹錫悅與日本首相岸田文雄在首相官邸會面。同日，韓國產業通商資源部（產業部）表示，日本決定解除針對向韓出口高純度氟化氫、 氟聚醯亞胺、光致抗蝕劑三種關鍵半導體材料的限制措施。韓國據此撤回之前向世界貿易組織（WTO）提出的申訴。

韓國產業部本月6日表示，韓日兩國決定在進行出口限制相關磋商期間暫停WTO爭端解決程序。14至16日，產業部和日本經濟產業省舉行第9次韓日司局級出口管理政策對話會議。會上，雙方就出口管理部門的體系、制度運作、後續管理等出口管理的實效性深入交換了意見。

另外，韓日政府還就日本將韓國踢出適用簡化出口程序國家「白名單」的問題商定保持緊密協商，以便儘快恢復原有狀態。

有關爭端指的是安倍政府2019年7月決定調整向韓國出口「有轉為軍用風險的材料」的優惠政策。日本2019年7月4日針對韓國施行氟聚？亞胺、光刻膠和高純度氟化氫出口管制，8月底不再把韓方列入獲得貿易便利國家的「白色清單」。

韓國當時認定日方不滿韓法院裁決日本企業須向第二次世界大戰期間遭日方強徵的韓國勞工進行賠償，採取經濟手段報復。

這3種產品是製造集成電路晶片和智慧型手機等電子產品過程中的重要原料。依據日方規定，日本企業需就每份合約分別申請對韓出口許可，政府審批時長可達90天。