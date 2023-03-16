各家銀行陸續推出4％以上美元優存方案，趁勢蓄積美元資金池，搶賺美國升息財，如聯邦銀行就宣布旗下「New New Bank」數位帳戶，不分新舊戶都可享「1個月年利率8％」的超高優惠利率，單筆最低起存金額100美元，每人專案合計最高限額2,000美元。

王道銀行則推出「新資金美金定存」專案，以新資金單筆定存100美元（含）以上，可享有3個月4.88％的優惠利率。

花旗銀行共有兩個美元高利定存方案，無論是新財富管理客戶或是既有客戶都可以享有，單筆最低承作金額為5萬美元（含）以上，最高可享3個月4.5％的優惠專案利率。

匯豐銀行則針對卓越理財新貴賓推出「美金優利定存年息最高4.88％」專案，單筆最低承作金額為5萬美元（含）以上，卓越理財尊尚新戶最高可享6個月4.88％的優惠專案利率。

星展銀行推出「星豐利美元定存」專案，單筆最低存額2萬美元（含）以上，最高可享6個月年利率4.6％。

渣打銀行祭出「玉兔迎春美金活存加碼」專案搭配活動登錄，單筆最低存額5萬美元（含）以上最高可享加碼年利率4.38％，10萬美元（含）以上加碼年利率4.68％。

公股銀行亦相繼祭出超過3％以上美元優存方案，像是華南銀行針對DBU客戶最低存額個人戶1萬美元（含）以上最高可享6個月年利率4.25％。

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