美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件，為美國聯準會（Fed）升息埋下不確定性因子，Money101金融比較平台觀察，假使矽谷銀行事件帶來其他金融動盪，引發整體經濟恐慌或股市利空，可能推使投資者轉往相對安全的美國國債，導致利率下降，當美國為搶救就業率及高通膨來刺激經濟，將間接影響升息幅度。今年可望降息仍撲朔迷離，去年至今已升息18碼，而在市場預測不斷更迭下，近期Fed利率升1～2碼都有可能，是否會在掀起一波美元商品熱潮指日可待，備受市場吹捧的美元高利定存該如何選擇。