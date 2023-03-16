3月22日將在國立臺北大學舉辦的校園徵才活動，邀請鴻海、統一企業集團、玉山銀行等共計71家廠商，釋出6,000多個職缺，特別值得一提的是，資誠聯合、KPMG安侯建業、安永、正大、勤業眾信等五大會計事務所都在徵才之列。

北分署表示，3月23日國立臺北科技大學場次，邀請台積電、宏碁電腦、長春集團、台泥企業等100家以上企業設攤徵才，釋出8,000個職缺；4至5月還有國立東華大學、銘傳大學、輔仁大學、國立金門大學、中國文化大學等場次，協助即將畢業的學子以及求職民眾依所學專長，抓緊疫情後各行業復甦積極求才的好時機找到合適的工作。

勞動力發展署分署長謝宜容指出，北分署與轄區大專校院合作，整合公部門與學校資源，辦理各項就業促進活動、駐點諮商、企業說明會、就業講座及企業參訪等活動，讓青年朋友在學期間就釐清職涯目標、學習履歷撰寫、提升求職技巧，強化就業前準備，縮短應屆畢業生的尋職期。今年3月16日起到6月2日間，陸續在轄區大專校院舉辦的25場徵才活動，現場都有安排專人提供求職服務與職訓推介，歡迎即將踏出校門的新鮮人及民眾把握機會踴躍求職！