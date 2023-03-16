華友聯16日董事會通過2022年營收39.39億元，比2021年的25.79億元，年增52.73％，淨利6.30億元，每股稅後盈餘6.54元，比2021年的5.08元，年增28.74％，每股EPS和營收，雙創歷史新高紀錄。

華友聯發言人、副總經理吳家德16日表示，去年營收攀高峰，主要來自「i世界」和「H Time」這2個建案的交屋入帳，迄今，「i世界」還有22戶住宅和6戶店面，「H Time」則有2戶店面，共30戶成屋可供銷售入帳，總額近6億元。

至於KASA大樓建案，在預售時，因為只剩個位數，因此，預定今年第四季可望取得使用執照，這個總銷約25億元的建案，有機會在今年底開始陸續入帳，貢獻營收，他說，另一個可能的營收來源，則是楊梅土地的處分。

吳家德指出，華友聯董事會15日也正式通過子公司華慶開發公司合建分售契約的簽訂，華慶開發由華友聯出資51％與日本三井出資49％成立，主要是要合作開發高雄衛武營對面的國泰重劃區土地。

他表示，該投資案金額約30億元，興建地點與三井投資的鳳山衛武營LaLaport，只有一線之隔，目前已在進行建照申請作業過程，預定2024年下半年動工。