南台灣降雨量30年最低，台南市3座水庫拉警報，水利署加快「珍珠串計畫」，曾文與南化2水庫聯通管線計畫原預計明年底完工，工程進度超前，已達61％，力拚明年6月完工試運轉，未來南化水庫的溢流水可輸往曾文與烏山頭水庫儲存。

南部主要水庫蓄水量不足，南水局統計至15日為止，蘭潭與仁義潭水庫蓄水蓄僅剩3成，曾文與烏山頭水庫蓄水率剩2成，南化水庫只剩4成1。

其中曾文與烏山頭水庫水位是50年來第9低，南化水庫則是30年來第7低，南水局表示，持續關心旱象，但不需過度緊張。

台灣近年因極端氣候旱澇分明，南部縣市逢冬缺水，夏季豐水期卻常因雨水過豐沛，啟動洩洪或自然溢流，南化水庫每年白白溢流掉的水量高達數千萬噸，水利署的「珍珠串計畫」其中1項重要工程即興建南化與曾文兩水庫之間的聯通管線，以便調度兩邊的水源，有效儲水供旱季使用。

這項聯通管線工程原本預計明年底完工，目前進度已超前，達61％，南水局力拚明年6月提前試運轉，提早半年啟用，預計豐水期可將南化水庫的溢流水，輸往曾文與烏山頭水庫儲存，枯水期時可將曾文水庫的水反向輸送給南化水庫。

台南市水情亮橙燈全台最糟，下周的春雨能否有效降雨入庫還不確定，水利署16日下午召開旱災緊急應變小組第9次工作會議，討論後續抗旱因應措施。