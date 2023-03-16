高雄地方法院法官朱政坤提聲請案主張，《民法》規定夫妻可歸責原因較少的一方才能請求離婚，婚姻變成只有「懲罰」目的、違憲，憲法法庭併另5案開庭辯論後，3月24日宣判。這是通姦罪違憲後，再次挑戰婚姻自由的釋憲案。

法官朱政坤曾經在判決中寫給8歲小孩「父母離婚不是你的錯」，感動許多人，他另審理3件離婚官司，認為民法規定有錯及責任的配偶不得打官司要求離婚，有違憲之虞，裁定停止審理後聲請釋憲。

朱政坤提出違憲質疑主張，《同婚施行法》規定，只要難以維持同性婚姻的重大事由就可請求裁判離婚，但民法第1052條第2項的規定，卻是限制異性婚姻要可歸責較少的一方才能打官司訴請離婚，這是以性傾向做為分類標準，對相同事務而為差別待遇、違憲。

有多年司法審判經驗的朱政坤也舉例，有些婚姻的一方在患有惡疾、精神病、失蹤前，可能盡心維護婚姻、愛護對方，也一肩扛起婚姻生活的全部，發生想離婚的事由，可能不完全是其責任，但現行規定卻讓他們先前付出的努力直接「放水流」，這樣公平嗎？

朱政坤認為，無論配偶犯下了怎樣的過錯，以「跟不想繼續維持婚姻的配偶綁在一起」作為懲罰，對其人格發展跟人性尊嚴的維護而言，都應該不能算是最小侵害，而是屬違憲；婚姻當與時俱進，離婚也當如是，他請求憲法法庭判決現行民法規定違憲。