預告影片一開場就超震撼，曾敬驊在公車上直接被墜落的飛機撞擊。（愛奇藝國際站提供）

對於看到車禍戲成品播出在預告上，曾敬驊坦言超逼真，比在現場更震撼。（愛奇藝國際站）

曾敬驊倒臥血泊畫面曝光，雨中躺地6小時，宋芸樺擒淚急救感動眾人。（愛奇藝國際站提供）

少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》今日釋出正式預告和視覺海報，並公佈將於4月15日起每週六晚間8點撥出，此回驚喜宣布因電影《模犯生》爆紅的泰國演員查農・桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）也在特別演出名單中，查農透露會接演《不良執念清除師》是因為特別吸引人的故事設定，以及他的角色背後故事很令他感動。為此他更在去年拍攝時隔離兩周，讓人相當期待他首度台劇的演出。

今日釋出正式預告和視覺海報，由金獎設計師陳世川操刀的視覺中，「歐戀橘」底色帶出喜劇元素，曾敬驊手持毛筆牽出代表執念連結的紅絲線，配上招牌流氓蹲姿與宋芸樺、彭千祐以打怪小隊的形象登場。

預告影片一開場就超震撼，曾敬驊在公車上直接被墜落的飛機撞擊，滿臉血跡倒臥在地，畫面慘絕人寰，失事的飛機、破裂的地面和公車、飛升的墨水、墨氣等動畫特效相當細緻，令人驚嘆。隨後宋芸樺穿著警察制服，衝進案發現場含淚搶救。

對於拍攝這段驚險事故畫面，曾敬驊表示：「那場是戲中的大場面，謝謝工作人員們及導演，給我們一個那麼真實的車禍現場，當天的天氣雖然不好，在雨天裡躺在馬路上6小時有點難受，尤其是躺在積水的柏油路上，衣服又一直吸水，拍一整天下來已經發抖到神經有點麻痺，蠻不舒服的，但是鏡頭一卡，燈光組會拿好幾盞燈烤我，梳化團隊拿著所有暖爐跟保暖衣物衝過來，那一刻蒲一永真的很溫暖感動！」

對於看到車禍戲成品播出在預告上，曾敬驊坦言超逼真，比在現場更震撼，宋芸樺感嘆：「因為這場戲是整部戲裡面情緒很重的一場，導演有說在拍這場戲的時候眼眶有泛淚。這場戲劇組真的花了很大的心力，光現場的場景就非常讓人震驚，所以走到現在整個氛圍就被渲染，立刻進入狀態，曾敬驊昏倒的表演非常精湛。」