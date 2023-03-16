春夏季節，Jordan Brand推一系列以Air Jordan III為主打的復刻鞋款，以清新配色吸引目光。（NIKE提供）

想要穿搭搶眼，鞋履選擇自然不能馬虎，春夏季節到來，配色清新、有趣造型向來受鞋迷喜愛，CONVERSE Jack Purcell就打造了「開口笑」鞋頭，無論搭街頭風或率性正裝，都給人不同感受；NIKE旗下Jordan Brand推一系列以Air Jordan III為主打的復刻鞋款，從配色、材質等方面全新演繹經典設計，營造清爽風格。

Converse經典鞋款Jack Purcell以其具代表性的簡潔、經典設計風格及高辨識度的「笑臉」標誌而聞名；過去也曾與CLOT、Beyond Retro等經典品牌合作推出系列鞋款。本季回歸的系列中，也將重新推出Jack Purcell經典的低筒黑白款式，極簡設計堪稱不敗元素，此外，該系列也承襲品牌一貫的輕盈舒適，採用Ortholite (歐索萊)鞋墊，為消費者帶來耐穿且更具支撐性的感受。

Jordan Brand為了慶祝 Air Jordan III 問世35 周年，其中「Air Jordan III True Blue and Copper」以元年設計為藍本並採用了品牌具代表性的白藍配色，同時，鞋跟飾有Jumpman Air標誌並搭載模壓鞋墊。Women’s Air Jordan III Retro Lucky Green採用品牌經典的Lucky Green配色主題，鞋面採用柔軟的優質皮革，後跟處飾有Jumpman Air標誌並搭載模壓鞋墊，均走清新不失個性的路線。