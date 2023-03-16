台北市警中山分局長陳金城（左一）上警廣直播節目，談詐騙新趨勢，提醒聽眾別受騙。（警方提供）

詐騙猖獗，尤其詐欺手法不斷演變，若沒時刻注意新的趨勢，很容易上當受騙。台北市警局中山分局為有效擴大犯罪預防宣導觸及族群，結合時下熱門的AI聊天機器人「Chat GPT」，16日與臺北廣播電台推出「Police GPT」直播訪談節目，針對近期常見詐騙手法進行介紹並案例分享，加深聽眾印象，建立民眾「識詐、防詐」觀念，達到「預防為先、偵防並重」的目標。

這次廣播訪談，由中山分局長陳金城受訪，並特別加強宣導近期頻傳的網購平台「釣魚簡訊詐騙」，歹徒採取「亂槍打鳥」的方式，結合時下熱門議題語句，大量發送詐騙簡訊，誘使被害人點擊後填輸個人資料，藉此取得被害人個資後，做為不法利用，民眾務必多加注意。

此外，針對高發性「假投資詐騙」，歹徒大多佯稱為專業理財顧問，並發送「穩賺不賠」等吸睛投資廣告，誘使被害人一步步落入詐騙圈套，民眾切勿輕信話語而投入大筆資產，最後反而落得負債累累。

陳金城呼籲，詐騙手法日新月異，如接獲疑似詐騙簡訊或來電，務必謹守反詐3C原則：「冷靜(Calm)、查證(Check)、撥打165專線(Call)」，他強調防制詐騙無妙招，小心求證守荷包。

警察廣播電台是唯一隸屬於警政署的廣播電台，目前積極投入反詐騙宣導。警政署長黃明昭才親上火線，錄下「阿昭署長」防詐宣導5支影片，持續在大街小巷鋪天蓋地宣導「識詐」。