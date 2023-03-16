由中華奧會舉辦的第一屆「小小英雄運動會」將4月8日到9日在新北市新莊體育館打造「小小英雄培育基地，中華奧會主席林鴻道表示，歡迎爸爸、媽媽、爺爺、奶奶全家人一起，帶著小選手們一起參加人生首次的運動會！

林鴻道說，中華奧會努力推動「運動從小開始」，希望透過小小運動會，讓小朋友從小接觸運動，享受運動的樂趣，進而喜歡運動，讓運動融入到家庭生活中，成為家庭生活的一部分，培養全民運動的風氣與習慣。同時也希望藉此活動傳遞奧林匹克精神與價值「卓越、友誼、尊重」、「更高、更快、更強、更團結」，用體育運動團結整個社會，使運動自我挑戰的記憶深入到小小選手心中、種下未來奧運夢想的種子。

林鴻道強調，中華奧會未來的目標除了致力於守護選手、促進運動發展以及作為選手的最佳後盾，更希望透過「中華奧會第一屆小小英雄運動會」的舉辦，讓更多小朋友和家長們親身參與運動體驗。運動會共準備田徑、跆拳道、羽球、體操、足球、槌球、射箭、桌球、舉重、劍道…等十項運動競賽及體驗，號召家長們和小朋友報名參加，進而推動奧會向下扎根及提升全民運動風氣。

林鴻道指出，在活動開幕日，中華奧會邀請到在東京奧運奪下金銀銅牌的英雄們共襄盛舉，羽球雙打金牌王齊麟及李洋、射箭銀牌湯智鈞、拳擊銅牌黃筱雯，齊聚一堂支持與參與開幕活動，把自身的經驗傳承給小小英雄！教育部林騰蛟次長也表示，小小英雄運動會具備兩個很重要的意義，第一個是傳承、宣揚運動的精神，希望全民一起動起來，迎向健康的生活 ; 第二個則是向下扎根，激發幼兒對於運動的興趣與熱誠，期待這些小小英雄在未來都可以成為台灣英雄！新北市政府副市長劉和然也認同全民運動的普及非常重要，認為運動代表健康、孩子代表未來，相信小小英雄運動會能夠讓小朋友對於運動有更廣的認識，讓家庭共創美好的回憶。

「台灣最速男」中華隊東京奧運田徑好手楊俊瀚現身分享，楊俊瀚表示，希望小朋友可以多嘗試、多接觸各項運動，永遠不要忘記那份喜歡運動的心情，運動可以是小朋友生活中的樂趣泉源、更是陪伴一生的良伴。讓我們一起來創造出未來的奧運英雄，讓奧林匹克的精神價值繼續傳遞下一個100年。