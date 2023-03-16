女星Albee（范乙霏）從《我愛黑澀會》出道，憑著亮眼外型和流利口條，成為各大綜藝節目的常客。近日Albee在節目中透露，有次忘記帶錄影要穿的小禮服，坐車折返回家拿卻遇上塞車，為了能夠及時錄影，Albee只好在後座化妝、更衣，過程都被司機從後照鏡偷瞄。

Albee在節目《今晚開讚吧》回憶，剛出道時參加某個節目早上8點多的錄影，規定一定得穿小禮服，住在新店的她，搭乘計程車準備前往內湖攝影棚，剛好碰到尖峰時刻，「真的是地獄般的塞車」，半路又想到沒帶小禮服，趕緊調頭返家拿，並跟製作單位說明原因。

Albee拿完禮服再度出發，途中得知其他來賓全都梳妝完畢，為了能在下車時立即錄影，硬著頭皮在後座化妝、換衣服，即便車子窗戶是全透明的。Albee換裝的過程，發現司機偶爾會用後照鏡偷瞄，不禁感嘆：「我真的沒辦法，硬換。」

主持人羅時豐調侃：「你給好多人福利哦！」接著重提Albee上次去男朋友家，不小心讓他哥哥看到全裸，Albee噴笑：「你怎麼還記得！」原來Albee曾坦言自己在家都脫光光，很不喜歡穿衣服，熱愛裸睡，某次在男友家睡到凌晨醒來，走去廁所時，竟然遇到男友哥哥，兩人尷尬地互看，Albee接著邊尖叫邊衝回房間，荒謬的一幕讓她至今難以忘懷。