有3名知情人士向路透社指出，韓國三星電子公司在美國德州泰勒市興建的晶片廠將耗資超過250億美元，比當初的預估還高出逾80億美元（約新台幣2450億元）。

路透社報導，這些知情人士表示，建廠成本的增加主要是因為通貨膨脹衝擊。

消息人士說道：「建築成本高漲，大約占增加成本的80%，（建築）材料變得更加昂貴。」

另一位消息人士則說，「如果泰勒市（Taylor）的晶片廠工程延宕，新估算的成本可能會增加更多」，但估算可能是不固定的，「工廠越晚落成，我們的成本就會越高」。

韓國三星電子（Samsung Electronics）沒有立即回覆路透社的置評請求。

為了加強美國的晶片生產能力，美國總統拜登（Joe Biden）政府去年實施「晶片法」（CHIPS Act），為晶片製造商提供數十億美元的補助，但不斷增加的成本讓各界質疑這些錢能發揮多大的作用。

全球第2大晶圓代工廠三星2021年宣布要在德州泰勒市建廠。這間工廠的目標是為人工智慧、5G網路和手機等領域製造先進晶片，並承諾創造2000個高科技職缺。三星不同於部分競爭對手，這間工廠已經動工興建。

其中一名知情人士表示，三星正急於2024年之前完成興建這間工廠，並在2025年之前生產晶片，以便三星於2026年最後期限之前獲得工廠設備的投資稅抵免。

其中兩名知情人士聲稱，三星已經花費泰勒市廠區原先規劃投資額170億美元的一半，而且三星最終可能會選擇建造更多的工廠。