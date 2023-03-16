八點檔女星陳仙梅2014年結婚後育有2子，時常在社群平台上和粉絲分享生活點滴的她，不只近期發文透露大兒子身體不適，急忙就醫卻發現僅是滿肚子大便的趣事，昨(15日)更曬出一張罰單，因行駛最內側的轉彎專用道意外讓她受到「教訓」。

陳仙梅昨日在臉書上更新一則貼文，指出：「即使沒車也不能行駛最內側車道！」自曝自己因右邊和左邊的車道全空，中間塞死，而選擇開向內側車道。豈料，卻遭到民眾檢舉，因「直行車占用最內側轉彎專用車道」而吃上罰單，含淚付了600元的罰鍰，她也藉自身經歷提醒網友，「別因前面三線道空空沒車，而任選車道，大家謹記」。

此外，陳仙梅也曬出被開罰的罰單圖，而從畫面中可見到其違反的法規為道路交通管理處罰條例第48條1項07款，該法條規定：「設有左、右轉彎專用車道之交岔路口，直行車佔用最內側或最外側或專用車道」，將處以新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。然而，卻有不少網友甚少注意到此規定，紛紛留言：「那是轉彎專用道，台灣各地天天都在發生佔用情事，只差沒人檢舉」、「很常遇到一下只能左轉，一下可直行／左轉的，最好每個人都當地人啦，真的是坑」、「謝謝妳分享這個資訊給大家！我還真不知道呢。」

事實上，陳仙梅過去曾在8點檔電視劇和綜藝上有著亮眼表現，並獲得大批觀眾的喜愛，不過她在2014年和攝影師先生結婚後，曾為了照顧2個兒子而淡出演藝圈，直到2021年孩子長大才再度復出，並積極在社群媒體上與粉絲互動。