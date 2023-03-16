華梵學生對於季勇的駐校交流展非常感興趣。（華梵大學提供）

新北市華梵大學推動國際藝術村計畫，請來法國知名視覺藝術家季勇（Guillaume Hebert）擔任首位駐校藝術家，旅居臺灣6年，致力於將台灣的人文風情發揚光大。即日起至24日，於該校霓虹藝術空間舉辦「駐校交流展」，展出50幅影像創作，長達半年駐校期間，每週也將開設講座，與師生交流藝術創作理念與法國的生活文化。

生於法國諾曼地的季勇，熱愛東方哲學，研究易經、老莊思想，也學詠春拳，40歲開始旅行創作，擅長將19世紀的古典繪畫結合當代攝影，將作品做更高層次的提升；旅居台灣6年，季勇有感而發，稱剛踏入華梵校園就瞬間愛上，如仙境般的環境，適合沉澱心情，創作出好的作品。而他的伴侶、同時也是策展人粘蓮花，也十分嚮往古琴和書法。

此外，季勇觀察到，台灣人喜歡在咖啡廳趴著睡覺，對這獨特文化嘖嘖稱奇，特別將眾人的睡姿當成人體雕像，拍攝一系列睡覺照片，還紅到國外雜誌大篇幅刊登報導；其他像是被扔在路上、五顏六色的塑膠袋，也被他拿來創作，拍攝具永恆感的繽紛之美，也凸顯對環保問題的諷刺。

華梵大學校長林從一表示，國際藝術村邀請國際藝術家駐校，希望將多元的藝術觀點帶進校園，與師生交流學習，在季勇協助下，本校未來更將與普羅旺斯等歐洲地區開啟教育合作計畫，帶領師生前往學習交流。