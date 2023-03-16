47歲葉女士去年出現呼吸喘的狀況，一開始以為只是感冒，但過了好幾個月卻愈變愈喘，經檢查證實罹患「間質性肺病」，肺部已嚴重如菜瓜布一般纖維化；台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴表示，間質性肺病是肺部發炎疾病，只要乾咳、呼吸急促症狀超過8周，就要警覺，以免延誤治療先機。

葉女士原來就罹患自體免疫疾病持續在台中榮總接受治療，去年開始呼吸變喘，她以為是感冒，幾個月過去變得更喘，經轉診到胸腔內科，透過肺部電腦斷層掃描及肺功能檢查，確診她是自體免疫疾病引發的肺纖維化，肺功能從108年的82％掉到剩下52％，屬於「漸進性肺纖維化」。

在診斷後由間質肺病中心的胸腔科、免疫科醫師攜手合作，除了申請健保給付的抗肺纖維化藥物，也治療免疫疾病所引起的全身性發炎，並搭配復健科與心臟科，積極運動與心肺復健治療，在每次回診時，以中榮團隊所研發的動態生理測量模組進行完整評估，葉女士的肺功能檢查有顯著的進步，今年1月間肺功能已經回復到72％，除了可以正常做家事，還可以爬山運動。

傅彬貴說，「間質性肺病」是一種肺部發炎疾病，是近年來僅次於肺腺癌受到高度重視的肺部疾病，未及時治療時將進展至「菜瓜布肺」或「肺纖維化」。

傅彬貴也說，間質性肺病是一個高死亡率、需要多專科照護的疾病；很多患者在初期可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。

間質性肺病到了中期，病人會出現明顯的消瘦、食慾不振、呼吸困難等，病人最終會進展至呼吸衰竭甚至死亡。台中榮總2021年成立「間質性肺病整合照護中心」，集合胸腔科、免疫風濕科、心臟科、復健科等多團隊醫師共同照護，並成立「間質性肺病特別門診」。

台中榮總醫學研究部主任謝育整指出，中榮醫學研究部與中興大學資工系組成研發團隊，發展治療評估新工具，協助醫療團隊精準評估肺纖維化嚴重程度。

傅彬貴呼籲民眾有超過持續8週以上的乾咳、喘促或呼吸不順倦怠等症狀，可以前往台中榮總間質肺病特別門診尋求協助，避免延誤病情。