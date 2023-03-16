永冠去年上半年因防疫封控而無法出貨，第三季起大陸物流逐漸恢復正常，客戶也慢慢恢復拉貨，第三、四季本業都轉虧為盈。16日董事會承認去年財報，去年第四季營業利益1.74億元、稅前盈餘0.65億元、本業獲利需繳納所得稅，本期淨損0.21億元，每股虧損0.19元。
永冠去年出貨噸數19.2萬多噸，去年度合併營收93.84億元、本業獲利0.98億元、稅前淨損3.14億元、本期淨損4.44億元、淨損歸屬母公斯4.38億元、每股虧損3.96元。
鑄件大廠永冠-KY去年4月起，大陸上海等城市防疫封城而影響物流配送，俄烏戰爭，美元持續升息而增加美元借款利息負擔等因素，去年每股虧損3.96元，16日董事會決議不配發股利，6月16日召開股東會。
永冠去年上半年因防疫封控而無法出貨，第三季起大陸物流逐漸恢復正常，客戶也慢慢恢復拉貨，第三、四季本業都轉虧為盈。16日董事會承認去年財報，去年第四季營業利益1.74億元、稅前盈餘0.65億元、本業獲利需繳納所得稅，本期淨損0.21億元，每股虧損0.19元。
永冠去年出貨噸數19.2萬多噸，去年度合併營收93.84億元、本業獲利0.98億元、稅前淨損3.14億元、本期淨損4.44億元、淨損歸屬母公斯4.38億元、每股虧損3.96元。
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