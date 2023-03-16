麥先生是介紹美食聞名的影音創作者，體重破百的他，從大學開始就因為嚴重打鼾而有「火車過山洞」的綽號，淺眠的太太也深受其害。經過睡眠檢測和醫師診斷，他才知道自己罹患重度睡眠呼吸中止症，在接受正壓呼吸治療後，現在夫妻倆總算能一夜好眠！

林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦說明，阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）患者睡眠時，呼吸道肌肉放鬆或塌陷，影響空氣流動，導致患者從睡眠中醒來，此時呼吸道肌肉恢復支撐，患者會再度睡著，一整晚反覆發生，造成間歇性缺氧。

莊立邦指出，間歇性缺氧會導致器官發炎，可能造成高血壓、代謝功能異常、白天精神不佳，甚至認知功能下降，也有研究認為會提高癌症風險；越嚴重的呼吸中止症患者，身體發炎指數越高，比一般人高出2到3倍。

針對國內40到65歲民眾、共512人電話訪問結果顯示，男性每5人就有1人有打鼾、睡不飽症狀，遠超過國外數據。台灣睡眠醫學學會理事長周昆達提醒，許多人對於睡眠問題避而不談，目前國內僅23萬人診斷為睡眠呼吸中止症，但依美國盛行率推估，恐怕還有高達9成潛在患者未被診斷。

麥先生分享，自己從小就肥胖，20幾歲就因為打呼聲極大，而被冠上「火車過山洞」的綽號，每次出遊都得自費住單人房；直到前幾年染上新冠肺炎，開始重視身體健康，接受睡眠檢測後才知道，自己已經是重度睡眠呼吸中止症，於是開始使用陽壓呼吸器治療。

麥太太笑說，自己比較淺眠，過去即使戴上耳塞也沒辦法好眠，困擾了好多年，先生接受治療後，打呼狀況明顯改善，白天精神狀態也變好，所以她非常鼓勵先生繼續使用陽壓呼吸器治療，也呼籲有打鼾、肥胖、睡不飽問題的民眾，及早發現及早治療。