有些人報復心強，如惹到他們後果恐不堪設想，小孟老師在臉書上分享只要惹到他們必定會復仇的前3名星座，依序為天蠍座、獅子座、雙魚座，其中第1名的天蠍座下定決心要復仇時，會制定出一套計畫與謀略後，再進行報復，絕不會傻傻的直接和對方吵起來。

▍第三名：雙魚座：對事不對人，同歸於盡

雙魚座其實是一個表面看似和善，但內心其實非常狠的人，因為他們很注重自己的形象與地位，同時也很敏感，一旦對方傷雙魚座一分，雙魚座也會回饋對方一分，不過通常雙魚座是對事不對人。此外雙魚座遇見白目又不斷挑釁之人，最壞的做法是同歸於盡。

▍第二名：獅子座：清算清楚，聯合朋友

獅子座愛交朋友重情重義，對朋友兩肋插刀，當被朋友背叛時會認為自己看走眼、太傻太笨，這時獅子座就會有如山中猛獸將過去對仇人的好清算一番，並且把話講清楚。如以後當有朋友在話題裡談論到仇人時，獅子座會說，不關我的事，他這個人就是這樣。而且獅子座報復是明人不做暗事，也不會暗自捅仇人，只會表現出非常不滿的樣子，並一起聯合朋友讓他們也覺得是仇人不對。

▍第一名：天蠍座：東山再起，擅於謀略

天蠍座在工作中若遭受打擊，將會把悲憤化為力量並告訴自己絕對會東山再起，且越過越好，當天蠍座東山再起後會刻意出現在仇人面前，甚至還會打電話問候對方。他們其實不會馬上討厭一個人，通常是一點一滴堆積起來的，所以天蠍座不會一受到對方傷害就立即報復，而是會把過去仇人所做的一切慢慢拼湊起來，再進行報復。當天蠍座下定決心要復仇時，會制定出一套計畫與謀略，絕不會傻傻的直接和對方吵起來。